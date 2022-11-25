Раскрыт секрет «вау-эффекта» от объявления о продаже водонапорной башни в Москве

Секрет «вау-эффекта» от объявления о продаже водонапорной башни в Москве раскрыл в беседе с «Мослентой» столичный риэлтор Евгений Коноплев. Он отметил, что радостное удивление у такого лота очень сильное.

«Первая мысль любого человека, который это объявление открывает: "Будь у меня левых девять миллионов, я бы это обязательно купил". Все же в детстве хотели жить в домике на дереве. А здесь — собственная башня. Как родственник художника, я сам ощущаю этот вау-эффект, и думаю: "Там была бы классная мастерская"», — сказал Коноплев.

Риэлтор отметил, что здание стоит девять миллионов, но это только стартовая инвестиция. На самом же деле башня требует серьезных вложений, оценить точный размер которых достаточно сложно. Приобрести трехкомнатную квартиру в коммуналке за те же девять миллионов проще, чем купить и привести с пригодное для жилья состояние этот объект.

Ранее водонапорную башню подмосковного города выставили на продажу. Владельцы просят за нее 36 миллионов рублей.