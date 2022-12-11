Назван адрес памятника кольцам главных московских дорог

Адрес памятника кольцам главных московских дорог назвала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«Скульптурная композиция "Московские кольца" установлена перед вестибюлем станций метро и МЦК "Нижегородская", в одном из двух мест соприкосновения Большой кольцевой линии метро и Московского центрального кольца», — сказала специалист.

По словам Бондаренко, у городских властей, еще со времен первых протоптанных вокруг Кремля тропинок, в приоритете была постройка кольцевых дорог. Так постепенно появились Бульварное, Садовое, Третье Транспортное кольцо и МКАД. Теперь упор делается на общественный транспорт. Московская окружная железная дорога (МОЖД) была перепрофилирована в МЦК и стала одним из главных элементов в структуре общественного транспорта в столице. А вскоре ожидается полный запуск Большой кольцевой линии метро.

Ранее были перечислены главные плюсы запуска третьей линии МЦД. Протяженность ветки составит 85 километров: на этом отрезке построены 41 станция и 14 пересадочных узлов на метро и МЦК.