Перечислены главные плюсы запуска третьей линии МЦД

Главные плюсы запуска третьей, Ленинградско-Казанской линии МЦД, соединяющей Зеленоград с подмосковным городом Раменское, перечислили в Telegram-канале столичного Дептранса. Протяженность ветки составит 85 километров: на этом отрезке построены 41 станция и 14 пересадочных узлов на метро и МЦК.

«Благодаря запуску МЦД-3 улучшится и экологическая ситуация в прилегающих районах — вредные выбросы могут сократиться до 36 тысяч тонн, так как часть автомобилистов пересядут на диаметр», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Улучшится и транспортная доступность в городе. Благодаря МЦД-3 существенную разгрузку получат три линии метро: северный участок Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Калужско-Рижской линии — на восемь процентов каждый. По прогнозам, ежедневно D3 будут пользоваться 577 тысяч человек.

Ожидается и снижение трафика на дорогах. По данным Дептранса, на 6,9 тысячи машин в сутки разгрузятся вылетные автомагистрали — Новорязанское, Ленинградское, Новоегорьевское, Косинское и Егорьевское шоссе, а также Октябрьский проспект.

Ранее был дан прогноз по экономии времени автомобилистов после запуска МСД. Отмечается, что движение по всей магистрали будет доступно в 2023 году.