Определен адрес первой редакции желтой прессы в Москве

Адрес первой редакции желтой прессы в столице определили в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». «Московский листок» со сплетнями и слухами печатали в здании усадьбы Голицыных по адресу Староваганьковский переулок, 17.

«Находившийся здесь маленький каменный дом в 1883 году приобрел [предприниматель] Николай Пастухов, он начал постоянно собирать в нем голодных студентов и начинающих писателей», — говорится в сообщении.

Вскоре в доме открылась редакция газеты «Московский листок», основной контент которой составляли местные сплетни, слухи и сенсации.

Ранее был назван адрес московской Эйфелевой башни.