04:20, 02 июня 2023
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Определен адрес первой редакции желтой прессы в Москве
«Московский листок» со сплетнями и слухами печатали в усадьбе Голицыных.
Фото: Алексей Гусев / Фотобанк Лори
Адрес первой редакции желтой прессы в столице определили в группе «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». «Московский листок» со сплетнями и слухами печатали в здании усадьбы Голицыных по адресу Староваганьковский переулок, 17.
«Находившийся здесь маленький каменный дом в 1883 году приобрел [предприниматель] Николай Пастухов, он начал постоянно собирать в нем голодных студентов и начинающих писателей», — говорится в сообщении.
Вскоре в доме открылась редакция газеты «Московский листок», основной контент которой составляли местные сплетни, слухи и сенсации.
Ранее был назван адрес московской Эйфелевой башни.