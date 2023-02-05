Раскрыт адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве

Адрес «спрятанного» дома с одним из самых ярких фасадов в Москве раскрыли в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Это доходный дом Саввинского подворья, и чтобы его найти, нужно с Тверской улицы свернуть в арку дома 6.

«Про него мало кто знает, так как дом спрятан! В советское время он был намеренно убран с главной улицы столицы и спрятан за фасадом нового дома. Если приглядеться к фасаду подворья, то можно заметить, что он изгибается. Именно так, как раньше изгибалась и Тверская улица»,

Позже, после расширения Тверской улицы, этот участок был спрямлен, а дом сдвинут на 50 метров вглубь по особой технологии «передвижки» домов. Само здание было построено в 1905 году Иваном Кузнецовым. Его фасад в неорусском стиле отделан цветной керамической плиткой, которая не имеет аналогов в столице.

Ранее был назван адрес первого небоскреба в столице. Стало известно, что первое восьмиэтажное здание в Москве появилось благодаря архитектору Осипу Шишковскому в 1904-1905 годах. Это дом на Садовой-Спасской, 19/1.