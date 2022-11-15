Стал известен адрес проведения «знойных вечеринок» около Кремля

Адрес проведения разгульных вечеринок около Кремля стал известен «Мосленте» из разговора с основательницей рекламного агентства Exalter Анной Петрик. Предпринимательница приобрела «двушку» в старом доме на Тверской улице, которая раньше была холостяцкой.

По ее словам, жилье при въезде требовало тщательной уборки. «В этом доме было принято не снимать обувь и проходили постоянные вечеринки. Такая "мужицкая" квартира. Проводишь пальцем по стене, и он становится черным от табака», — вспомнила Петрик.

Героиня интервью рассказала, что о ее квартире среди москвичей ходят легенды. Об этом она узнала от нового знакомого. «Недавно, когда мы на Камергерском переулке, он поднял голову и рассказал, что в этом доме на седьмом этаже была квартира с самыми знойными вечеринками», — сказала Петрик.

Ранее москвичам раскрыли адрес первого московского небоскреба «для холостяков». Он находился в Большом Гнездниковском переулке.