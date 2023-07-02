Москвичи вспомнили адреса круглых домов в столице

Адреса круглых домов в столице вспомнил автор группы «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте». Он опубликовал историю необычных строений в городе, расположенных по адресам: улица Нежинская, 13 и улица Довженко, 6.

«Эти дома представляют собой замкнутые системы. Внутри самих зданий есть дворы, на первых же этажах расположено все самое необходимое — магазины, аптеки и так далее», — отметил автор.

Он рассказал, что первый дом-кольцо, или круглый дом, был построен на Нежинской улице в 1972 году архитектором Евгением Стамо и инженером Александром Маркеловым. В здании 26 подъездов и 913 квартир. Через некоторое время появился второй дом-кольцо на Довженко.

«Идея замкнутых домов со всем необходимым внутри очень понравилась властям, они планировали застроить такими зданиями Москву. Но от планов этих все-таки пришлось отказаться, так как всю красоту домов можно было оценить, только если смотреть на них с высоты», — написал рассказчик.

В комментариях подписчики интернет-сообщества рассказали, что круглые дома перестали строить и по другим причинам. «Поняли, насколько это неэкономичное использование территории. Ведь обычных домов на таком же участке построить можно больше. Плюс строительство круглых домов было более долгим и дорогим», — рассказала участница дискуссии.

«Наверное, акустика внутри кольца ого-го», — поделился мыслями другой юзер. «Жили в таком доме. Акустика внутри, действительно, ого-го! Да и слышимость в самом доме просто фантастическая. Там ни за кем следить не надо — все услышишь до последнего пука. После него жили в блочной пятиэтажке, как в замке», — ответили ему.

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