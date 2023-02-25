Названы адреса сдающихся в аренду квартир в Москве с минимальной стоимостью

Адреса сдающихся в аренду квартир в Москве с минимальной стоимостью называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Домклик». Самые доступные лоты обойдутся квартиросъемщикам в 20 тысяч рублей в месяц.

«Минимальная стоимость съемной квартиры в столице в феврале 2023 года составляет 20 тысяч рублей в месяц, в таком бюджете предлагаются сразу две однокомнатные квартиры, обе расположены за МКАД», — говорится в сообщении на сайте.

Более просторную квартиру за такие деньги можно снять на территории Новой Москвы — в поселке Филимонковское. Площадь расположенного в доме 2021 года постройки жилья составляет 36 квадратных метров. Квартира предлагается с минимальным набором техники и без мебели, однако собственник готов докупить ее по желанию арендатора. Дорога до ближайших станций метро — «Прокшино» и «Филатов луг» — на общественном транспорте займет около получаса.

Вторая квартира также находится в Новой Москве — в поселке Киевский, но в значительно более старом доме — 1982 года постройки. Это однушка площадью в 29 квадратных метров. В квартире минимум мебели и техники. Добраться до метро «Саларьево» можно за 20 минут на личном авто или за 45 минут на автобусе.

Ранее были названы столичные районы с самыми дорогими сдающимися в аренду квартирами.