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12:57, 24 февраля 2023
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Названы столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду

Названы столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду назвал «Известиям» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. Это Арбат, Пресненский район и Хамовники. Арендовать жилье здесь в среднем стоит около 200, 190 и 180 тысяч рублей в месяц соответственно.

В список элитных также входят районы Замоскворечье, Таганский, Тверской и Якиманка. Кроме того, последние несколько лет элитная недвижимость строилась в Дорогомилово и Раменках в ЗАО.

Аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что жители Москвы стали на 68,9 процента чаще интересоваться арендой квартир элитных районах города с начала 2023 года. Больше всего спрос на аренду квартир увеличился в районах Хамовники и Замоскворечье. Снизился спрос на аренду на Арбате и в Раменках.

Ранее были определены столичные округа-лидеры по количеству новых адресов. Если разделить объекты по географическому признаку, то наиболее активно здания, помещения и земельные участки адресуются в ТиНАО.

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