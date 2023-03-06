14:52, 06 марта 2023
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Смертельный пожар в подмосковном общежитии попал на видео
Смертельный пожар произошел в общежитии в подмосковном Реутове. Возгорание попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «МК: срочные новости».
«Конфликт двух соседей закончился пожаром. Погибли и сам участник спора, и его ночной гость», — сообщил источник. По данным «МК», подозреваемого в поджоге допрашивают.
Ранее в Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития-отеля на Международной улице в центре столицы. Вечером 21 февраля мужчина устроил поджог на пятом этаже здания в центре Москвы. При пожаре погибли семь человек, в том числе двое детей.