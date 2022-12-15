Адвокат пыталась пронести «запрещенку» в столичное СИЗО в себе, сообщили «Мосленте» в четверг, 15 декабря, в пресс-службе УФСИН России по Москве.

«Запрещенные предметы находились в сумке, личных вещах, естественной полости тела», — рассказал представитель ведомства.

По данным пресс-службы, женщину адвоката задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Москве и оперативники СИЗО-1 при реализации оперативной информации в среду, 14 декабря. При контрольном досмотре у нее были обнаружены и изъяты пять флаконов с жидкостью, четыре телефона, одно зарядное устройство, сим-карта, одна колода игральных карт, трое наушников и чехол для телефона.

«Согласно проведенному исследованию, в двух флаконах находилось сильнодействующее вещество "Тропикамид" общей массой 22,7 грамма, в другом флаконе — 100 таблеток общей массой около семи граммов с сильнодействующим препаратом "Метандиенон"», — сообщает пресс-служба.

По данным Прокуратуры Москвы, адвоката подозревают в краже алкоголя из магазина в Тверском районе города.

«Прокуратура Москвы координирует деятельность правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе надзорного органа.

Ранее в Москве взломщик постригся и отдохнул в барбершопе перед его ограблением. В ночное время злоумышленник разбил окно в парикмахерской, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на улице Свободы, и проник в помещение.