«Аэрофлот» приостановил онлайн-регистрацию на рейсы

На рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот», а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия» с 2:00 среды, 26 ноября, временно приостановлена онлайн-регистрация. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Также временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении. Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж», — говорится в сообщении.

В связи с проведением технических работ пассажиров просят прибывать в аэропорт не менее, чем за четыре часа до вылета. Пассажиры стыковочных рейсов также будут оформлены в аэропорту на стойках регистрации.

«Авиакомпания дополнительно проинформирует о возобновлении доступа к данным видам онлайн-сервисов», — обещает «Аэрофлот».

Ранее самые популярные у россиян направления поездок в ноябре назвал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.