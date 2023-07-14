Стала известна степень готовности строящейся станции «Аэропорт Внуково»

О ходе строительства станции Солнцевской линии московского метрополитена «Аэропорт Внуково» рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, его слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммера сообщил, что сейчас на станции начались пусконаладочные работы и обкатка трех эскалаторов, впереди их ждут грузовые испытания. Кроме того, на станцию уже подано постоянное электрическое напряжение.

Там также продолжается монтаж инженерных систем и ведется отделка технической и пассажирской зон. Бочкарев отметил, что со станции, не выходя в город, можно будет попасть прямо в терминал аэропорта Внуково через уже существующий подземный переход.

Ранее Бочкарев рассказал, что станция метро «Аэропорт Внуково» откроется для пассажиров до конца 2023 года.