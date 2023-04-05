В Москве до конца года заработает шесть новых станций метро

О завершении строительства шести новых станций метро до конца 2023 года в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии планируют построить ко второму полугодию текущего года, сейчас там начали архитектурную отделку и монтаж инженерных систем, заявил Бочкарев.

Кроме того, откроются для пассажиров станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, а также станция «Потапово» Сокольнической линии.

Ранее нейросеть изобразила вариант станции метро в подмосковных Мытищах.