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13:22, 17 декабря 2022
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Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах, следует из онлайн-табло столичных воздушных гаваней. Данные актуальны на утро субботы, 17 декабря.

В аэропорту Шереметьево отменили десять рейсов и задержали три. Во Внуково изменения в расписании коснулись 30 рейсов — 12 были отменены, девять задержаны на вылет и девять не прилетят во Внуково в указанное время. В Домодедово отменили два рейса и задержали 14.

Изменения в расписании связаны как с техническими причинами, так и с метеоусловиями. С 16 по 18 декабря в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков, предупреждают синоптики. Ожидаются снежные заносы и гололедица.

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