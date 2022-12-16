Москвичей предупредили о метели и обильных осадках

О метели, сильном ветре, снежных заносах и гололедице предупредил москвичей Гидрометцентр России. По данным синоптиков, Москву накроет снег и за трое суток, с 16 по 18 декабря, может выпасть до половины месячной нормы осадков.

«Из-за ветра погода может казаться более холодной, чем будут показывать термометры. В начале следующей недели станет меньше облаков, днем выглянет солнце, на фоне высокого атмосферного давления обойдется без осадков, усилится ночное выхолаживание. Дни станут холоднее, но уже в среду погода вновь начнет меняться», — говорится в сообщении.

До 12:00 пятницы, 16 декабря, в Московской области и в Москве действует предупреждение о сильном снеге и метели. В субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, характер погоды изменится мало — сохранятся местами обильный снег, гололедица и снежные заносы. В последний день недели ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит минус 4-7 градусов в дневное время, по области — минус 5-10.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в пятницу снег в Москве пройдет преимущественно в утренние часы и потом вернется уже в субботу.

«Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В субботу температура понизится, и вновь пойдет снег», — написал он.

Ранее дату возвращения сильных снегопадов москвичам назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что осадки накроют столицу в выходные.