Аэропорты Москвы изменили прием и отправку рейсов

Воздушные гавани Домодедово, Внуково и Жуковский обслуживают вылеты и прибытия воздушных судов только после согласования с профильными службами. Об этом сообщает Росавиация.

По информации агентства, такой порядок работы в Домодедово и Жуковском (Раменское) связан с тем, что в воздушном пространстве вблизи этих аэропортов действуют временные ограничения на полеты.

Схожая схема работает и во Внуково: прием и отправка самолетов там также проходят по предварительному согласованию. В ведомстве добавили, что введенные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения.

Ранее сообщалось, что пять человек стали жертвами падения беспилотника в Подмосковье. Речь идет о промзоне Новоселок близ Чехова в Подмосковье.