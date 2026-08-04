Пять человек стали жертвами падения беспилотника в Подмосковье

Пять человек стали жертвами падения беспилотника в промзоне Новоселок близ Чехова в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помимо этого, еще шестеро получили ранения. Из-за падения БПЛА произошло несколько возгораний, наиболее крупное — на складе, также повреждены электроподстанция и административное здание, уточнил Воробьев.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин уточнил, что официальные данные будут обновляться, а также показал фото последствий падения дрона в промзоне и около частного дома в деревне Солнышково — там обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль.

Воробьев добавил, что военные продолжают отражать атаку, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА по телефону +7-916-240-31-28.

28 июля Москва столкнулась с одной из самых массированных с начала лета атак беспилотников. На подлете к Московскому региону было замечено более 390 БПЛА.