Обвиняемого в многомиллиардной афере москвича экстрадировали из Черногории

Находившегося в международном розыске москвича экстрадировали из Черногории, сообщает «МВД Медиа». Его обвиняют в афере, принесшем его банку-работодателю ущерб на 35 миллиардов рублей.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. С 2018 года мужчина находился в международном розыске», — процитировали на сайте официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным правоохранителей, в 2015-2016 годах занимавший руководящую должность в одном из московских банков Ипатов совместно с другими сотрудниками финансового учреждения организовал систематическое внесение в электронную базу данных учета банковских операций недостоверных сведений. В частности, он умышленно занижал размеры привлеченных в течение дня вкладов физических лиц.

«Разница между отраженными в базе сведениями и фактически вынесенными вкладчиками денежными средствами похищалась. Кредитно-финансовой организации был причинен ущерб в размере 35 миллиардов рублей», — уточнила Волк.

Ипатову было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), но россиянин успел скрыться от правосудия за границей. На основании запроса ГУ МВД России по Москве в 2018 году он был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года мошенника задержали в аэропорту Черногории. В пятницу, 15 июля, балканские правоохранители передали его российским коллегам.

Ранее объявленного в международный розыск вора в законе экстрадировали в Москву из Египта. Его объявили в международный розыск по запросу столичных полицейских.