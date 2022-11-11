Аферисты украли со счетов умерших россиян более 60 миллионов рублей, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших, переводили деньги на подконтрольные счета и делили между собой.

«В результате на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор. В ходе обысков изъяты база данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов, пять ноутбуков и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказала Ирина Волк.

Семь подозреваемых арестованы. Они проходят по делу по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой и в особо крупном размере»). Еще два соучастника находятся под домашним арестом как фигуранты уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

По данным представителя пресс-службы, обвиняемые причастны как минимум к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 миллионов рублей.

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