Аферисты украли со счетов умерших россиян более 60 миллионов рублей
Аферисты украли со счетов умерших россиян более 60 миллионов рублей, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших, переводили деньги на подконтрольные счета и делили между собой.
«В результате на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор. В ходе обысков изъяты база данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов, пять ноутбуков и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказала Ирина Волк.
Семь подозреваемых арестованы. Они проходят по делу по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой и в особо крупном размере»). Еще два соучастника находятся под домашним арестом как фигуранты уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
По данным представителя пресс-службы, обвиняемые причастны как минимум к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 миллионов рублей.
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