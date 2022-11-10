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11:10, 10 ноября 2022
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Охранник частного дома в Подмосковье обокрал работодателя на миллионы рублей

Охранник частного дома в Подмосковье обокрал работодателя на миллионы рублей
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На три миллиона рублей обокрал своего работодателя охранник и помощник по хозяйству в частном доме в Подмосковье. В пресс-службе ГУ МВД России по области сообщили, что 51-летний москвич проработал в доме лишь месяц.

«Через месяц злоумышленник получил за проделанную работу денежные средства, после чего совершил кражу коллекции дорогостоящих наручных часов, а также ювелирные украшения, принадлежащие собственнику домовладения, и скрылся. Его причастность к совершению противоправного деяния зафиксировали камеры видеонаблюдения», — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Подозреваемого удалось задержать в городе Чебоксары. Правоохранителям он признался, что украденные часы сдал в ломбарды. Какую-то часть вырученных денег он уже успел потратить на личные нужды. При проведении обысков по местам сбыта полицейские обнаружили и изъяли восемь наручных часов, добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сотрудника подмосковного лицея задержали по подозрению в краже с работы 16 планшетных компьютеров на общую сумму 400 тысяч рублей.

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