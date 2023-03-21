Аферисты нашли способ убедить москвича по доверенности продать квартиру

Житель Подмосковья с сообщником спаивали москвича для получения его квартиры, сообщает «МВД Медиа».

Аферисты «подружились» с москвичом с целью получения его квартиры. Их план заключался в том, чтобы напоить жителя столицы и, воспользовавшись потерей контроля при алкогольном опьянении, убедить жертву подписать доверенность и договор на продажу недвижимости. Мошенникам удалось реализовать часть преступного плана: они получили документы и вывезли москвича в загородную квартиру, в которой жил один из подельников. Однако при переоформлении жилья документы вызвали у госслужащих подозрение, и злоумышленники не смогли зарегистрировать на себя собственность.

Один из мошенников арестован. Ведется расследование по установлению его соучастников.

Ранее сообщалось о самых крупных мошенничествах в Московской области.