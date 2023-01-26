Составлен топ крупных мошенничеств в Подмосковье

Топ-5 крупных афер в отношении частных лиц, произошедших в Подмосковье в 2022 году, составила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Отмечается, что по всем преступлениям возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Наибольшие потери понес житель Королева. Телефонный мошенник, представившись сотрудником полиции, убедил его взять кредит и перевести деньги на подставной счет. Аферист вместе с 13,3 миллиона рублей исчез.

На 10,2 миллиона рублей обманули мужчину из Подольска под видом инвестиций на бирже.

Пенсионерка из Мытищ потеряла 2,7 миллиона рублей и квартиру, доверившись лжесотрудникам Центрального Банка России и полиции. Они вынудили ее продать квартиру и вырученные деньги и все свои сбережения перевести на подставные мошеннические счета. Общая сумма ущерба составила 9,2 миллиона рублей.

Девушка из Люберец тоже поверила злоумышленникам, назвавшим себя представителями Центробанка и ФСБ. В результате она обналичила сбережения, взяла кредиты и перевела аферистам 7,2 миллиона рублей.

Пенсионерка из Одинцово отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей прямо в своей квартире. Они представились сотрудниками полиции и вынудили заплатить за скрытие уголовного преступления, которое якобы совершила ее дочь. Злоумышленники сказали, что девушка оказалась виновницей ДТП, в котором пострадали люди.

Ранее юрист раскрыл четыре способа не попасться на уловки мошенников. Прежде всего он настоятельно порекомендовал не предоставлять никаких данных в телефонном разговоре.