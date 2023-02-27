На московском транспорте вновь будет действовать акция по карте «Мир»

Акция при оплате картой «Мир» вновь начнет действовать на московском транспорте. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает столичный Дептранс.

«Акция по карте «Мир» возвращается — она будет действовать с 1 марта и до 30 июня 2023 года в метро, на МЦК, МЦД (D1, D2) и на всем наземном транспорте — электробусах, автобусах, трамваях», — говорится в пресс-релизе.

Для участия нужно оплатить проезд телефоном или при помощи системы распознавания лица. Это можно сделать, загрузив карту в Android с поддержкой NFC через Mir Pay, Samsung Pay или SberPay. Для оплаты проезда по биометрии нужно зарегистрироваться и привязать карту в приложении «Метро Москвы». Это будет уже восьмая подобная акция на городском транспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта: автобусы начнут курсировать по выделенным полосам.