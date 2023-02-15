В Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта

Новые полосы помогают москвичам сократить время ожидания автобуса или электробуса на остановках, а время в пути на транспорте уменьшается в среднем на десять минут. Кроме того, аварий с городским транспортом становится меньше до 30-40 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные преимущества электробусов.