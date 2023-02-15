В Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта
В Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта: автобусы начнут курсировать по выделенным полосам, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
«В 2023 году запустим 40 километров новых "выделенок", по ним проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, отметив, что новые полосы появятся на севере и юго-западе Москвы.
сэкономят пассажиры столичного транспорта
Новые полосы помогают москвичам сократить время ожидания автобуса или электробуса на остановках, а время в пути на транспорте уменьшается в среднем на десять минут. Кроме того, аварий с городским транспортом становится меньше до 30-40 процентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные преимущества электробусов.