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05:27, 15 февраля 2023
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В Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта

В Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта
Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

В Москве нашли способ ускорить движение наземного транспорта: автобусы начнут курсировать по выделенным полосам, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«В 2023 году запустим 40 километров новых "выделенок", по ним проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров», — рассказал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, отметив, что новые полосы появятся на севере и юго-западе Москвы.

10
минут

сэкономят пассажиры столичного транспорта

Новые полосы помогают москвичам сократить время ожидания автобуса или электробуса на остановках, а время в пути на транспорте уменьшается в среднем на десять минут. Кроме того, аварий с городским транспортом становится меньше до 30-40 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные преимущества электробусов.

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