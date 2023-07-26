Появилась информация о состоянии актера из «Бриллиантовой руки» в больнице

Находящегося в одной из московских больниц актера Игоря Ясуловича сняли с аппарата ИВЛ, сообщает Mash.

По данным канала, состояние 81-летнего мужчины стабилизировалось. Медики рассказали о положительной динамике в его восстановлении.

К известному по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и многих других актеру вернулась память, он начал ориентироваться в пространстве и осознает, почему находится в клинике.

Однако у Ясуловича сохраняется лихорадка с температурой выше 38, уточняет Mash.

О госпитализации актера с острым повреждением почек сообщалось 18 июля. После четырех операций его подключили к ИВЛ.