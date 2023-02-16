Актера российских сериалов обвинили в серии надругательств над детьми

В Подмосковье учитель музыки оказался серийным педофилом, сообщает Прокуратура Московской области. Источники заявляют об обвинении в надругательствах над детьми актера российских сериалов.

«С июня 2022 по февраль 2023 года подозреваемый, находясь в помещении частной школы, во время проведения урока по музыке неоднократно совершал развратные действия в отношении нескольких учениц, не достигших 12-летнего возраста», — говорится в пресс-релизе.

53-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних, задержан, его допрашивают.

По данным Telegram-канала SHOT, в преступлениях обвинили актера Махача (Михаила) Мухайдинова. Он известен по эпизодическим ролям в нескольких российских сериалах — «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня». Директор частной семейной школы в Раменском подтвердила, что он подрабатывал в учебном заведении педагогом по музыке.

Ранее обвиняемый в педофилии детский тренер признался еще в двух эпизодах. По данным следствия, в июне в помещении спортивной секции по борьбе тренер систематически совершал в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера.