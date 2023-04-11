Стали известны варианты новых названий для «Активиа» и «Актимель» в России

Первые варианты названий бывших «Активиа» и «Актимель», ушедших из России, стали известны Mash. Популярные йогурты могут переименовать в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».

По данным источника, таким образом компания Danone хочет продолжить работу в России. Сотрудники компании отмечают, что продукцию популярных брендов невозможно быстро и легко вывести из страны, так как производства расположены внутри РФ.

Ранее 7 апреля стало известно, что с российского рынка будут выведены бренды «Активиа», «Актимель», «Альпро» и «Данон». Уже тогда компания Danone искала варианты, чтобы остаться в стране под другим брендом.