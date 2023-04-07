Популярные йогурты уйдут из России

Несколько брендов молочной продукции французского производителя Danone уйдут с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с планами компании.

По данным собеседника издания, с российского рынка будут выведены бренды «Актвиа», «Актимель», «Альпро» и «Данон». При этом компания изучает вопрос о возможности оставить продукцию этих брендов в стране. Так, например, у «Простоквашино», адаптированного под российский рынок, могут появиться дополнительные йогурты, кисломолочные продукты и творожные десерты.

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