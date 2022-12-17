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10:18, 17 декабря 2022
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Стало известно о повышении активности белого медведя Диксона

Стало известно о повышении активности белого медведя Диксона
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка / ТАСС

О повышении активности белого медведя Диксона стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в Telegram. Она рассказала, что привезенный в столицу с Севера на реабилитацию раненый зверь снова выходил гулять, а потом крепко спал.

«Поскольку медведь был малоподвижен в течение последних полутора месяцев, прогулки и купание в бассейне сейчас отнимают у него много энергии. После такой активности Диксон хорошо спит. При этом шибер в его вольере зоологи оставляют открытым на весь световой день: выходить на улицу или нет, Диксон решает сам», — поделилась она на своем канале. Акулова добавила, что медведь в целом стал гораздо активнее себя вести.

У него по-прежнему прослеживаются движения голеностопа и пальцев на задних конечностях. При этом правая лапа показывает лучшую чувствительность, сообщила директор зоопарка.

Ранее первая прогулка Диксона по московскому снегу попала на видео. «Он начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе», — рассказала Акулова.

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