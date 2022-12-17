Стало известно о повышении активности белого медведя Диксона

О повышении активности белого медведя Диксона стало известно из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в Telegram. Она рассказала, что привезенный в столицу с Севера на реабилитацию раненый зверь снова выходил гулять, а потом крепко спал.

«Поскольку медведь был малоподвижен в течение последних полутора месяцев, прогулки и купание в бассейне сейчас отнимают у него много энергии. После такой активности Диксон хорошо спит. При этом шибер в его вольере зоологи оставляют открытым на весь световой день: выходить на улицу или нет, Диксон решает сам», — поделилась она на своем канале. Акулова добавила, что медведь в целом стал гораздо активнее себя вести.