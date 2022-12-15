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17:47, 15 декабря 2022
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Первая прогулка медведя Диксона по московскому снегу попала на видео

Первая прогулка медведя Диксона по московскому снегу попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Первая прогулка по московскому снегу медведя Диксона, привезенного в столицу с Севера раненым на реабилитацию, попала на видео. Ролик опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Для медведя это первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться. Диксон долго ходил по вольеру, исследовал территорию, а потом погрузился в бассейн. В воде он пытался двигать задними лапами, старался их выпрямить. Потом вылез и начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе», — рассказала гендиректор.

Акулова отметила, что в вольере образовался довольно толстый снежный покров, поэтому риски повредить израненные места на парализованных лапах у Диксона минимальны. К тому же, его раны достаточно затянулись. Под присмотром зоологов медведь с удовольствием валялся в снегу, лежал на спине и переворачивался с боку на бок.

Ранее в Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона. Акулова уточнила, что обработка ран Диксона проводится по два-три раза в день.

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