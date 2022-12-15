Первая прогулка медведя Диксона по московскому снегу попала на видео
Первая прогулка по московскому снегу медведя Диксона, привезенного в столицу с Севера раненым на реабилитацию, попала на видео. Ролик опубликовала в личном Telegram-аккаунте генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Для медведя это первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться. Диксон долго ходил по вольеру, исследовал территорию, а потом погрузился в бассейн. В воде он пытался двигать задними лапами, старался их выпрямить. Потом вылез и начал обтираться об снег — так, как это происходит в природе», — рассказала гендиректор.
Акулова отметила, что в вольере образовался довольно толстый снежный покров, поэтому риски повредить израненные места на парализованных лапах у Диксона минимальны. К тому же, его раны достаточно затянулись. Под присмотром зоологов медведь с удовольствием валялся в снегу, лежал на спине и переворачивался с боку на бок.
Ранее в Московском зоопарке продемонстрировали заживающие раны медведя Диксона. Акулова уточнила, что обработка ран Диксона проводится по два-три раза в день.