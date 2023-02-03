Известная актриса попросила у москвичей помощи в поиске кота

Помощи в поиске кота попросила у москвичей на своей странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная актриса Александра Урсуляк.

«Друзья, в районе Грузинского вала у метро "Белорусская" пропал кот Римус. Возможно, кто-то его увидел. Возможно, у кого-то он сейчас в гостях. Мы с родными очень беспокоимся за него», — поделилась звезда сериалов «Стрим», «Пингвины моей мамы» и «Хорошая жена».

Урсуляк рассказала, что обклеила улицы объявлениями, однако пока это не принесло результатов. Юзеры распространили объявление актрисы по районным сообществам.

Подписчики посоветовали кинозвезде обратиться за помощью к местным дворникам. «Попросите их проверить подвалы и чердаки. Обычно потеряшки пугаются и прячутся в таких местах», — заметила одна из них. Другая порекомендовала поискать кота под припаркованными в районе машинами.

«Рано утром и поздно вечером ищите по окрестностям, зовите. В тишине он выйдет с большей вероятностью», — заметил фолловер артистки.

Ранее операция по спасению пса из Москвы-реки попала на видео. Животное упало в ледяную воду возле Андреевского моста.