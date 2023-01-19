Операция по спасению упавшего в Москву-реку пса попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвы 24».

«Возле Андреевского моста спасатели вытащили упавшего пса по кличке Альф. Бедолага внезапно угодил в ледяную воду, но помощь оказалась рядом», — говорится в сообщении канала.

По данным источника, работники спасательных служб дежурили на участке Москвы-реки на Крещение.