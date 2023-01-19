18:09, 19 января 2023
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Операция по спасению упавшего в Москву-реку пса попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москвы 24»
Операция по спасению упавшего в Москву-реку пса попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвы 24».
«Возле Андреевского моста спасатели вытащили упавшего пса по кличке Альф. Бедолага внезапно угодил в ледяную воду, но помощь оказалась рядом», — говорится в сообщении канала.
По данным источника, работники спасательных служб дежурили на участке Москвы-реки на Крещение.
В Главном управлении МЧС России по Москве подтвердили, что информация о спасении собаки поступала.
«Непосредственным спасением занимались муниципальные службы», — сказали «Мосленте» в ведомстве.
Ранее спасатели на северо-западе Москвы достали кота с дерева. Инцидент попал на видео.