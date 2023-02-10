Раскрыт смысл «народного» названия Ростокинского акведука в Москве

Смысл «народного» названия Ростокинского акведука раскрыл один из авторов группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Оно произошло от стоимости сооружения.

«Ростокинский акведук в Москве в народе называют миллионным мостом. Все дело в том, что на его постройку были потрачены очень большие средства 1,648 миллиона рублей», — поделился рассказчик.

Автор подчеркнул, что Ростокинский акведук — изначально «не совсем мост», а мостовое сооружение для подачи воды через реку. Он был частью Мытищинского водопровода, и на сегодняшний день является единственным сохранившимся из пяти построенных для этой системы акведуков.

По прямому назначению он использовался до 1902 года, потом 60 лет служил опорой для водопроводной магистрали, а после этого — для теплотрассы.

Сегодня Ростокинский акведук — это переоборудованная под пешеходный мост и причисленная к памятникам архитектуры государственного значения достопримечательность одноименного столичного парка.

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