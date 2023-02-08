Раскрыт смысл названия одного из самых дорогих районов столицы

Смысл названия одного из самых дорогих районов столицы — Хамовников — раскрыл автор сообщества «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда-то на территории нынешних Хамовников была большая Хамовная слобода, где жили ткачи», — поделился он. Рассказчик пояснил, что название места произошло от слова «хам», которое с XIV века обозначало льняное полотно.

«Так что жители этого района, можно сказать, коллеги жителей района Текстильщики, название которого говорит само за себя», — иронично заметил автор.

В Хамовниках расположена одна из самых дорогих улиц столицы — Остоженка.

Ранее москвичам напомнили историю возникновения площади Революции. Ее формирование началось в XIX веке.