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04:19, 08 февраля 2023
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Раскрыт смысл названия одного из самых дорогих районов столицы

Раскрыт смысл названия одного из самых дорогих районов столицы
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Смысл названия одного из самых дорогих районов столицы — Хамовников — раскрыл автор сообщества «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда-то на территории нынешних Хамовников была большая Хамовная слобода, где жили ткачи», — поделился он. Рассказчик пояснил, что название места произошло от слова «хам», которое с XIV века обозначало льняное полотно.

«Так что жители этого района, можно сказать, коллеги жителей района Текстильщики, название которого говорит само за себя», — иронично заметил автор.

В Хамовниках расположена одна из самых дорогих улиц столицы — Остоженка.

Ранее москвичам напомнили историю возникновения площади Революции. Ее формирование началось в XIX веке.

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