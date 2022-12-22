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14:21, 22 декабря 2022
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В Минздраве напомнили алгоритм действий при падении

В Минздраве напомнили алгоритм действий при падении
Фото: Максим Туманов / ТАСС

Алгоритм действий при падении на улице или дома напомнили в Telegram-канале Минздрава России.

«Если вы упали, главное — не паникуйте. Оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму. Если получили травму, обязательно обратитесь к врачу», — говорится в пресс-релизе.

После падения следует медленно повернуться и попробовать сесть. Все нужно делать осторожно и без спешки — тогда удастся предотвратить головокружение. Затем специалисты советуют осмотреться и найти поблизости стабильную опору. Облокачиваясь на нее, следует подняться сначала на одно колено, потом на второе, и аккуратно принять вертикальное положение с упором на более сильную ногу. Если есть возможность, надо присесть на ближайшую лавочку и позвать на помощь.

В Минздраве посоветовали всегда носить с собой телефон, в идеале — запрограммировать кнопки быстрого дозвона на телефоны родственников, соцработников, службы спасения или скорой помощи. Это особенно актуально для пожилых людей.

Ранее последствия ледяного дождя в Москве попали на видео. В ночь на четверг, 22 декабря, в Москве и области прошел дождь, который покрыл ледяной коркой улицы и превратил город в большой каток.

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