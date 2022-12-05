Юрист назвала основания для взыскания алиментов со взрослого ребенка

Основания для взыскания алиментов со взрослого ребенка «Мосленте» назвала учредитель юридической компании «Правелар», юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

«Основания, по которым родители могут потребовать от своего ребенка алименты, предусмотрены в статье 87 Семейного кодекса. Для этого родитель должен быть нетрудоспособен и нуждаться в помощи», — пояснила специалист.

Согласно законам Российской Федерации, нетрудоспособность может возникнуть и в результате получения инвалидности, и по достижении определенного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин), уточнила Миронова.

При этом суд устанавливает, позволяет ли родителю его финансовое состояние покрывать ежедневные нужды: приобретать пищу и необходимые вещи, оплачивать лечение и услуги ЖКХ.

Миронова рассказала, что потенциальный плательщик алиментов должен быть совершеннолетним и трудоспособным. Если дети не ухаживают за своими родителями, их могут обязать понести дополнительные затраты по выплатам за лечение опасного заболевания или травмы родителя.

По ее словам, в отличие от алиментов на детей, Семейный кодекс не предусматривает точные размеры алиментов на родителей. В каждом конкретном случае размер ежемесячных выплат будет устанавливаться судом с учетом финансового состояния обеих сторон.

«В некоторых случаях дети могут не платить алименты. Если родители не исполняли свои обязанности по заботе, воспитанию и содержанию своего ребенка. Кроме того, родитель не вправе потребовать от детей выплат в том случае, если он был лишен родительских прав, а также если ребенку исполнилось 18 лет, но он проходит обучение в университете. Если дети являются студентами, родители сами имеют перед ними финансовые обязательства», — заключила эксперт.

Ранее была названа сумма, которую москвичи ежемесячно тратят на помощь своим родителям.