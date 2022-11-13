Названа средняя сумма помощи москвича своим родителям

Денежную сумму, которую москвичи ежемесячно тратят на помощь своим родителям, назвали в сервисе SuperJob. Результаты соответствующего опроса оказались в распоряжении РБК.

По результатам исследования, жители столицы расходуют на материальную помощь родителям в среднем 16 тысяч рублей в месяц, петербуржцы тратят 13,5 тысячи рублей в месяц, а жители Краснодара и Екатеринбурга — по десять тысяч рублей. При этом средний размер помощи, которую взрослые дети оказывают своим родителям, за полтора года увеличился на две тысячи рублей.

В ходе опроса выяснилось, что 55 процентов респондентов считают, что взрослые дети должны материально помогать своим родителям в любом случае. Еще 33 процента опрошенных считают, что помощь нужно оказывать только в случае тяжелого материального положения отца и матери. Четыре процента заявили, что дети не обязаны помогать своим родителям и восемь процентов респондентов затруднились с ответом.

Лица с доходом выше 80 тысяч рублей чаще других говорили о необходимости помогать родителям. С тем, что материальная помощь родителям — это долг каждого, больше согласны люди от 35 лет и старше. Среди лиц моложе 34 лет таких ответов оказалось чуть меньше. При этом материально помогает родителям каждый четвертый россиянин.

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