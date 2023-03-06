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21:42, 06 марта 2023
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Стало известно об изменении алкогольных предпочтений россиян

Стало известно об изменении алкогольных предпочтений россиян
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Об изменении алкогольных предпочтений россиян в 2022 году сообщает «ГоворитМосква.ру» со ссылкой на аудиторскую компанию FinExpertiza. Стало известно, что потребление крепкого алкоголя выросло на восемь процентов — на одного потребителя в среднем пришлось 6,8 литра за 12 месяцев.

На 0,06
процента

снизились общероссийские продажи пива

Однако в 53 регионах России потребление пенного напитка выросло. «В частности, жители Еврейской автономии за минувший год купили в 1,8 раза больше пива, чем по стране в среднем», — говорится в сообщении на сайте. Наименьший объем пива, согласно данным источника, приходится на жителей Ингушетии — 0,4 литра в год на одного жителя региона, что в 130 раз меньше, чем по России в целом.

Заметно снизилось в стране потребление вина — на 5,5 процента, до 6,2 литра на человека, добавляет источник.

Ранее первые признаки, которые могут указывать на наличие алкоголизма, назвал главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров. «На первой стадии алкоголизм обычно расценивается не как заболевание», — заявил он.

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