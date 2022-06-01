В Москве вступила в силу ковидная амнистия

Ковидная амнистия вступила в силу в Москве со среды, 1 июня. С этого дня горожане могут оформить компенсации в центрах госуслуг по уже оплаченным штрафам за нарушение эпидемиологических ограничений в период пандемии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вернуть средства могут жители Москвы, гости столицы, юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии, что штраф был выписан на территории города. Обратиться за компенсацией можно до конца текущего года во все столичные МФЦ.

При обращении необходимо иметь при себе паспорт, постановление о назначении штрафа, подтверждение его оплаты, а для представителей юридических лиц — доверенность. В случае утраты постановления о штрафе можно получить копию в учреждении, которое его назначило.

Ранее, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил амнистию по «ковидным» штрафам.