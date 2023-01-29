Амулет от курения за 10 миллионов рублей выставили на продажу в Москве

Амулет, якобы помогающий бросить курить, выставили на продажу в Москве за 10 миллионов рублей. Информацию об объявлении, выложенном на популярном портале купли-продажи, опубликовал Telegram-канал Mash.

Оберег от вредной привычки представляет собой монету, на двух сторонах которой написано «курить» и «не курить» соответственно. По словам продавца, тяга к никотину пропадает, если дотронуться до амулета.

Приобрести лот можно, оплатив всю сумму наличными при встрече или переведя деньги на карту. По данным Mash, продавец также предлагает оформить для покупки монеты кредит. «Обменяю на дом около пруда, озера или моря в теплых местах России», — указан еще один способ оплаты в описании предмета на сайте.

Ранее жительница Подмосковья выставила на продажу своего кота за миллион рублей. Автор объявления пояснила, что обещала питомцу выставить его на продажу, если он еще раз ее разбудит.