Убийцу жителя Подмосковья установили с помощью анализа ДНК

Жителя Подмосковья обвинили в убийстве коллеги по мебельной фабрике в Электростали из-за личной неприязни. Его причастность к преступлению подтвердил анализ ДНК, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«31 октября 2022 года обвиняемый вышел вслед за коллегой с работы и, в ходе произошедшего конфликта, нанес ему множественные ножевые ранения в область шеи, туловища и руки», — говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте, его тело обнаружил прохожий. В руке убитого был зажат оторванный от лацкана рукава куртки нападавшего кусок материи. Убийца забрал мобильный телефон жертвы и выбросил его вместе с орудием преступления недалеко от своего дома.

Выйти на подозреваемого удалось с помощью анализа записей камер наружного наблюдения. С куска материи и найденного мобильника были изъяты образцы ДНК, позволившие установить его личность и предъявить обвинение. Он арестован.

Ранее жительница Подмосковья ударила мужа ножом в ответ на избиение табуреткой. По имеющейся информации, инцидент произошел днем в субботу, 12 ноября, в поселке Правдинский в Пушкинском районе.