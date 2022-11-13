Жительница Подмосковья ударила мужа ножом в ответ на избиение табуреткой

Жительница Подмосковья ударила мужа ножом в спину в ответ на то, что он избил ее табуреткой. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел днем в субботу, 12 ноября, в поселке Правдинский в Пушкинском районе. Безработные супруги 50 и 46 лет употребляли спиртное и поссорились. В результате муж напал на жену и стал бить сначала кулаками, а затем табуреткой.

Женщина схватила нож и ударила им обидчика в спину. Позже она вызвала скорую и пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы. У женщины также были диагностированы ушибы грудины. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что 52-летний москвич нанял киллера для убийства жены.