15:59, 13 ноября 2022
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Жительница Подмосковья ударила мужа ножом в ответ на избиение табуреткой
Фото: Екатерина Якель / «Lenta.ru»
Жительница Подмосковья ударила мужа ножом в спину в ответ на то, что он избил ее табуреткой. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По имеющейся информации, инцидент произошел днем в субботу, 12 ноября, в поселке Правдинский в Пушкинском районе. Безработные супруги 50 и 46 лет употребляли спиртное и поссорились. В результате муж напал на жену и стал бить сначала кулаками, а затем табуреткой.
Женщина схватила нож и ударила им обидчика в спину. Позже она вызвала скорую и пострадавшего госпитализировали с ранением поясницы. У женщины также были диагностированы ушибы грудины. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что 52-летний москвич нанял киллера для убийства жены.