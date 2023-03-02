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13:36, 02 марта 2023
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Названа дата открытия первого магазина-аналога IKEA в Москве

Названа дата открытия первого магазина-аналога IKEA в Москве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый магазин-аналог шведской сети IKEA откроется в Москве в апреле, сообщили «Известиям» в Союзе торговых центров. Это будет точка белорусского ретейлера Swed house в торговом центре (ТЦ) «Щелковский».

Цены в Swed House останутся на уровне IKEA, уточнил собеседник «Известий». Торговая сеть планирует открытие еще до 10 магазинов в 2023 году, в том числе идут переговоры с сетью ТЦ «Мега».

Ранее стало известно, что в целом по России планируется открыть до 50 магазинов Swed house. К белорусской компании поступило уже 100 запросов от различных ТЦ, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

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