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11:25, 27 февраля 2023
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Стало известно о возможности открытия аналога IKEA в Москве

Стало известно о возможности открытия аналога IKEA в Москве
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

О возможности открытия белорусского аналога шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA в Москве стало известно ТАСС в ходе беседы с главой Союза торговых центров Булатом Шакировым.

«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до одной тысячи квадратных метров», — рассказал эксперт.

По его словам, идут переговоры о том, чтобы белорусская компания стала арендатором торговых центров «Мега». К ним поступило уже 100 запросов от торговых центров, которые хотят разместить на своих площадях Swed House. По словам Шакирова, неважно, где откроют магазины — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах — они будут востребованы.

В целом по России планируется открыть до 50 магазинов этого бренда.

Ранее стало известно о дальнейшей судьбе заводов IKEA в России.

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