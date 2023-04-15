В Москве открылся первый магазин — аналог IKEA

«Как-то дешево все. Особенно с названием. Ну вы меня поняли», «Шутки про белорусский трикотаж вместо "Зары" уже не такие смешные», «Оформление — колхоз», «Молодцы! Думаю, будет не хуже, а может, и лучше!», «Неважно как это все называется, главное — чтобы товары были на должном уровне и доступны людям», — прокомментировали юзеры.

Как сообщает SHOT, в магазине можно купить аналогичную с игрушкой IKEA плюшевую акулу. Все представленные товары производят в Белоруссии, Казахстане и Китае. Владельцы компании планируют договориться о налаживании производства с бывшими заводами IKEA в России.

Ранее был назван срок открытия московских магазинов Zara и Bershka под новыми названиями.