Назван срок открытия московских магазинов Zara и Bershka под новыми названиями

Время открытия магазинов компании Inditex под новыми названиями сообщают «Известия». Магазины Zara и Bershka под новыми вывесками откроются в Москве в апреле 2023 года.

По данным директора, руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, первая точка заработает в торговом центре «Авиапарк». Новое название Zara — Maag.

Уточняется, что постепенно будут открыты и другие магазины компании. Например, Bershka станет называться ECRU, Pull & Bear — DUB, а Stradivarius — Vilet.

Ранее сообщалось, что Bershka и Zara вернутся в Россию под другими названиями.