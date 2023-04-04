14:29, 04 апреля 2023
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Назван срок открытия московских магазинов Zara и Bershka под новыми названиями
Магазины Zara и Bershka под новыми названиями откроются в Москве в апреле.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Время открытия магазинов компании Inditex под новыми названиями сообщают «Известия». Магазины Zara и Bershka под новыми вывесками откроются в Москве в апреле 2023 года.
По данным директора, руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, первая точка заработает в торговом центре «Авиапарк». Новое название Zara — Maag.
Уточняется, что постепенно будут открыты и другие магазины компании. Например, Bershka станет называться ECRU, Pull & Bear — DUB, а Stradivarius — Vilet.
Ранее сообщалось, что Bershka и Zara вернутся в Россию под другими названиями.