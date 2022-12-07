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11:32, 07 декабря 2022
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Рестораны «Вкусно — и точка» запустили доставку еды в Москве

Рестораны «Вкусно — и точка» запустили доставку еды в Москве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в среду, 7 декабря, запустила доставку с помощью сервисов «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

На первом этапе к сервису в Москве будут подключены только 28 точек сети, однако уже к концу зимы доставка будет осуществляться из всех столичных точек компании.

Кроме того, с 7 декабря сервис запущен в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти и других городах. Теперь оформить доставку заказа во «Вкусно — и точка» можно будет в 47 городах страны.

Ранее стало известно, что цены на некоторые популярные позиции повысили в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка». В пресс-службе компании рассказали, что цены поднялись на пять-десять процентов на шесть бургеров из меню.

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