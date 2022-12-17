Стало известно об аналогах современных сайтов знакомств в дореволюционной Москве

Об аналогах современных сайтов знакомств в дореволюционной Москве стало известно «Мосленте» в ходе беседы с журналистом и историком Валерием Буртом. Он отметил, что поначалу в старину поиском возлюбленных занимались свахи, а потом на смену им пришли сводницы печатные.

«Речь идет об объявлениях желающих соединить свои судьбы, которые до революции публиковались в газетах матримониального содержания. Они были поэтические и прозаические, напоминали тихие возгласы, бурные восклицания и даже походили на крик души. Но в каждом таилась надежда, что судьба окажется к ним благосклонной и подарит незабываемую встречу», — написал Брут.

По данным историка, самым известным изданием в этой сфере изданием в Москве была еженедельная «Брачная газета». Редакция предоставляла анонимность авторам сообщений и своим подписчикам.

Ранее была раскрыта дожившая до наших дней дореволюционная профессия. «Мослента» выяснила, что услуги извозчиков, которые были популярны в Москве в XIX- XX веках, до сих пор пользуются спросом у некоторых россиян.