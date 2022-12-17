«Наболтают с три короба, денежки сдерут, а “товар” предложат лежалый!» Как жили и хитрили знаменитые московские свахи
В старину в Москве, как, впрочем, в других российских городах и весях, женихи и невесты часто находили друг друга через свах или, как их еще называли, сводниц. Эти бойкие и говорливые женщины подбирали подходящую пару. Одним помогали приумножить состояние, других избавляли от разорения. И себя, разумеется, не обижали. Ведь устройство брака для них было коммерцией. Впрочем, они устроили немало счастливых союзов, за что множество мужчин и женщин были им безмерно благодарны. «Мослента» узнала, как жили столичные свахи.
«Мраморная ты моя»
В книге коммерсанта и писателя Ивана Слонова «Из жизни торговой Москвы (полвека назад)» нарисована картина быта Белокаменной второй половины XIX столетия. Рассказывалось о нравах, обычаях горожан, даны их колоритные портреты.
Не обошел Слонов и представительниц матримониальной профессии: «Свахи говорили всегда, голосом певучим и мягким, в разговоре с купчихами они часто произносили слова: “мраморная ты моя”, “золотая”, “бриллиантовая” и прочие – купчихи любили слушать такие елейные слова и угощали за них свах тенеривом (вино с острова Тенерифе — «Мослента») и разными наливками.
Сваха начинала с того, что сначала заводила знакомство с прислугой, у которой незаметным образом выпытывала характер, привычки и тайны хозяев, затем, с помощью подкупа приближенных лиц, она смело пробиралась в купеческий дом, где быстро завоевывала расположение хозяев и становились непременным членом и советником купеческой семьи...»
Ох, уж эти свахи! Все знали, обо всем ведали эти женщины в ярких платьях и в цветных косынках. Известно им было, что купец Андрей Фомич Алмазов, живущий на Остоженке, дает за свою дочь Василису весьма солидное приданое. А у статского советника Дмитрия Никодимыча Покровского из Замоскворечья давно уж от богатого состояния остался один пшик, ибо он все отцовское наследство промотал. Так что не след с ним связываться богатой вдове Варваре Филипповне Озерской, чей дом сверкает огнями на Тверской…
Посетительница у картины художника Андрея Румянцева "Смотрины" (1870-е гг.) на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее
Фото: РИА Новости
Бессовестная привираха
Одни свахи за весьма приличные гонорары сближали людей состоятельных, из известных семей. А они были господами капризными и привередливыми. И внешний вид ей или ему подавай, и чтоб имущество солидное имелось, и доход притекал бы не малый. Впрочем, могли свахи устроить брак богача с бедной девушкой или, наоборот, пристроить под бок состоятельной дамочке мужчину, у которого в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается, то есть ничего за душой нет.
Другие свахи работали среди простолюдинов и брали за свой труд небольшие деньги. Все было просто, буднично, без романтики и ухаживаний. Сваха предлагала «товар» родителям жениха или невесты, назначали время смотрин, обговаривали какое-никакое приданое, и все, дело сладилось, ступайте под венец!
Вспомните, как говорила Филипьевна, няня Татьяны Лариной в «Евгении Онегине»: «Мой Ваня / Моложе был меня, мой свет, / А было мне тринадцать лет. / Недели две ходила сваха / К моей родне, и, наконец, / Благословил меня отец...»
На известной картине Павла Федотова «Сватовство майора» изображена дочь, которая испуганно бросается прочь при виде щеголеватого жениха. Ее пытается удержать мать, схватив за платье. Кроме них, на полотне — бородатый отец, кухарка с кулебякой, приживалка, которая высовывается из двери.
Есть на картине еще одна фигура. Художник описал ее так:
А вот извольте посмотреть,
Как, справа, отставная деревенская пряха,
Панкратьевна-сваха,
Бессовестная привираха,
В парчовом шугае, толстая складом,
Пришла с докладом:
Жених, мол, изволил пожаловать.
Актёры Александр Вершинин в роли Кочкарёва и Ирина Муравьева в роли свахи Фёклы Ивановны в сцене из спектакля "Женитьба" Н.В. Гоголя в постановке Юрия Соломина на сцене Малого театра в Москве
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Среди свах обманщиц и плутовок впрямь хватало. Именно такая, Фекла Ивановна, показана в пьесе Гоголя «Женитьба». Она на все лады расхваливает невесту, купеческую дочь Агафью Тихоновну, которую она отыскала для надворного советника Подколесина: «...А приданное — каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря: один хлигерь совсем деревянный, другой на каменном фундаменте; каждый рублев по четыреста приносит доходу…»
Только после словесной описи имущества Подколесин интересуется, какова собой невеста. «Как рефинат! — отвечает Фекла. — Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны (показывает на горло); то есть и приятелю, и неприятелю скажете: “Ай да Фекла Ивановна, спасибо!”»
Жених из «благородных»
В известном фильме «Женитьба Бальзаминова», снятом по мотивам трилогии Островского, действие происходит в Москве середины XIX века. Одна из его героинь — сваха Акулина Красавина в исполнении Лидии Смирновой. Она целый день бродит по усадьбам, что-то высматривает, стреляя своими острыми глазками.
И не зря старается сваха! Уж какой никчемный был Миша Бальзаминов, но и его она сумела пристроить к богатой купчихе-вдове Домне Евстигнеевне Белотеловой. «Нас, свах, надобно разными чинами жаловать, — гордится собой и “коллегами” Красавина. — Вот не будь нас, ну и конец — род человеческий прекратится».
Георгий Вицин в роли Бальзаминова (слева) и Лидия Смирнова в роли свахи (справа) в фильме "Женитьба Бальзаминова", режиссер Константин Воинов
Кадр: РИА Новости
Как же верно сказано, не поспоришь!
У Островского, как и у многих других русских писателей XIX века, сваха присутствует во многих произведениях. Есть она и в пьесе «Свои люди — сочтемся», события которой переносят зрителей в Первопрестольную второй половины позапрошлого столетия. Судьбу купеческой дочери Липочки Большовой устраивает сваха Устинья Наумовна. Девушка мечтает о женихе «из благородных», отец настаивает на богатом, а мать желает отдать дочь за купца, «да чтоб лоб крестил по-старинному».
В итоге Липочке достался приказчик Лазарь Подхалюзин, но обещанного вознаграждения сваха не получила. Обмишурил ее жених — вместо полутора тысяч рублей и собольего салопа дал «катеньку» — сто рублей и неважное платьишко.
Устинья Наумовна, хоть и сама была пройдоха известная, рассердилась: «Уж я вас, золотые, распечатаю: будете знать! Я вас так по Москве-то расславлю, что стыдно будет в люди глаза показать!..»
Богиня моей души
Со временем к услугам свах прибегали уже немногие – в основном представители старых, патриархальных семейств. Да и сами они чувствовали, что их время уходит…
Им на смену пришли сводницы печатные – объявления желающих соединить свои судьбы, которые до революции публиковались в газетах матримониального содержания. Их было немало, вот названия лишь некоторых — «Сибирская брачная газета», «Голос любви», «Кавказская брачная газета», «Одесский брачный листок».
Самым известным изданием в этой сфере была еженедельная «Брачная газета», выходившая в Москве. Издание обещало «сохраненiе инкогнито гг. публикаторовъ и подписчиковъ абсолютно». И добавляла, что «вся корреспонденцiя ведется в строжайшей тайнъ».
Объявления были поэтические и прозаические, они напоминали тихие возгласы, бурные восклицания и даже походили на крик души. Но в каждом таилась надежда, что судьба окажется к ним благосклонной и подарит незабываемую встречу…
«Эстет ищет знакомства в целях женитьбы, со скучающей москвичкой…», «Днем с огнем хочу найти мужчину с отзывчивым сердцем…», «Самостоятельная вдовушка, хорошенькая, из аристократической семьи, зовет на счастливый брачный союз…», «Где ты, я жду тебя, богиня моей души! Отзовись!..»
Ау, дамы и господа из далекого прошлого, жаждавшие цепей Гименея! Кажется, что вы и поныне ищете свое счастье. И верится, что непременно найдете!
Новобрачные, Москва, 1972 год
Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости
Ищите счастья и бегите от несчастья
В советское время роль свах выполняли родственники и знакомые молодых. Заприметят «подходящего» молодого человека для девушки и сводят их, будто ненароком. Случались удачи, но далеко не всегда. Ведь удачный брак — фортуна. И далеко не всегда она оказывается рядом, а часто разгуливает где-то далеко…
Брачные объявления появились в прибалтийских газетах на рубеже 70-80-х годов. Позже их стала печатать «Литературная газета». Первая «ласточка» вызвала неимоверный ажиотаж – одинокому мужчине, желавшему познакомиться с «блондинкой до 35 лет, любительницей театра и симфонической музыки» ответили 16 тысяч женщин. Только не известно, нашел ли он свой идеал…
Брачные объявления давно уже стали привычными. Уставшие от одиночества люди разных возрастов умоляют судьбу помочь им обрести благостный покой и домашний уют. Все повторяется как встарь.
…Профессия свах возродилась на закате прошлого века. Конечно, они не похожи на героинь Островского, Гоголя и других писателей XIX века, но служат тому же делу, венцом которого становится волнующий марш Мендельсона.
Только не разевайте рот, держите ушки на макушке. Среди нынешних свах, как и в стародавние времена, таятся обманщицы. Наболтают с три короба, сдерут немалые денежки, а «товар» предложат лежалый. В общем, глядите в оба, искатели счастья! Чтобы не попалось вам, не приведи Бог, несчастье…