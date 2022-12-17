«Наболтают с три короба, денежки сдерут, а “товар” предложат лежалый!» Как жили и хитрили знаменитые московские свахи

Сваха начинала с того, что сначала заводила знакомство с прислугой, у которой незаметным образом выпытывала характер, привычки и тайны хозяев, затем, с помощью подкупа приближенных лиц, она смело пробиралась в купеческий дом, где быстро завоевывала расположение хозяев и становились непременным членом и советником купеческой семьи...»

Ох, уж эти свахи! Все знали, обо всем ведали эти женщины в ярких платьях и в цветных косынках. Известно им было, что купец Андрей Фомич Алмазов, живущий на Остоженке, дает за свою дочь Василису весьма солидное приданое. А у статского советника Дмитрия Никодимыча Покровского из Замоскворечья давно уж от богатого состояния остался один пшик, ибо он все отцовское наследство промотал. Так что не след с ним связываться богатой вдове Варваре Филипповне Озерской, чей дом сверкает огнями на Тверской…